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Умер народный артист России Владимир Матвеев

Умер народный артист России Владимир Матвеев
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По данным ТАСС, из жизни ушёл народный артист России Владимир Матвеев. Мужчине было 72 года, подробности его смерти не раскрываются. Отмечается, это смерть была скоропостижной.

В его кинобиографии — роли в проектах «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия», «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Ленинград 46», «Салют-7», «Последняя дорога», «Придел Ангела» и многих других. Владимир также участвовал в нескольких десятках спектаклей. Среди них «Как нарисовать птицу», «Левша», «Укрощение строптивой», «Мать» и «Старший сын».

За исполнение роли Каренина в спектакле «Каренин. Анна. Вронский» Матвеев был удостоен высшей петербургской театральной премии «Золотой софит», Царскосельской художественной премии.

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