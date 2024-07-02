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Звезда «Хроник Нарнии» хотел бы сыграть в перезапуске от Гретты Гервиг для Netflix

Звезда «Хроник Нарнии» хотел бы сыграть в перезапуске от Гретты Гервиг для Netflix
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Британский актёр Уильям Моусли, известный по роли Питера Певенси в трилогии «Хроники Нарнии», рассказал о своём отношении к грядущему перезапуску от Netflix. Его будет снимать Гретта Гервиг, постановщица «Барби», а производство должно стартовать до конца 2024 года.

Моусли заявил, что с радостью бы сыграл в новой картине по знаменитой вселенной. Актёр вспомнил мудрые слова льва Аслана про то, что всему своё время, и засомневался в своём участии в будущих лентах.

«Да» — краткий ответ. Если бы мне предложили, я бы тут же пошёл сниматься в новых «Хрониках Нарнии». Но я должен напомнить вам одну строчку из книг и фильмов. По-моему, это сказал Аслан. «Ваше время здесь истекло. Ваше время истекло». Помню, когда мы снимали эту сцену в «Принце Каспиане», это было грустно, но тогда, когда Аслан сказал это персонажам, я понял, что эти же слова относятся и ко мне. Ведь когда закончится сценарий, моё время тоже истечёт. Если мне предложат сняться в новых фильмах, отлично, но я не думаю, что это произойдёт.

«Хроники Нарнии» рассказывают о четверых подростках (Питере, Сьюзен, Эдмунде и Люси), которые неожиданно попадают в волшебный мир Нарнии, где животные умеют разговаривать, магия уже давно никого не удивляет, а добро постоянно борется со злом. По мотивам произведений Клайва Льюиса было выпущено три фильма, которые суммарно собрали в прокате более $ 1,5 млрд.

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