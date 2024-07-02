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Вышел трейлер сериала «Мокрые майки» от Premier — старт 4 июля

Вышел трейлер сериала «Мокрые майки» от Premier — старт 4 июля
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Онлайн-кинотеатр Premier представил финальный трейлер комедийного сериала «Мокрые майки». Шоу начнёт выходить уже 4 июля, в первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн-кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат Premier.

Сериал расскажет о бывшей стриптизёрше Маре, которая решает заняться бизнесом, чтобы доказать себе, что она способна на нечто большее. Девушка упрашивает своего богатого спонсора дать ей в управление салон красоты, но он не идёт на поводу у красавицы – вместо элитного салона Мара получает в управление старую автомойку на окраине города.

Главные роли в проекте исполнили актрисы Мария Горбань, Давид Манукян, Ирина Темичева, Алёна Хмельницкая, Маруся Климова и Диана Кафф.

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