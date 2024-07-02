Стартовали съёмки комедии «Клёвый Уlove» с Ингрид Олеринской — первые кадры

Компания «Биг Скрин Продакшн» начала работу над романтической комедией «Клёвый Уlove». Даты премьеры у картины пока нет.

Фильм расскажет историю трёх подруг, которые не могут найти свою любовь. Однажды, увлёкшись коктейлями при разработке плана поиска мужчины, девушки по ошибке приезжают на турбазу, где проходят соревнования по спортивной рыбалке. Милана сразу соображает – здесь много парней и при этом ни одной женщины. Это шанс и для Вики, и для них с Аней.

Главные роли в комедии исполнят Ингрид Олеринская («Трудные подростки»), Алина Алексеева («По щучьему велению») и Ирина Безряднова («Крюк»). Режиссёром фильма выступит Максим Максимов («Бывший в помощь»), продюсерами — Георгий Малков и Андрей Липов.

Кадры со съёмок комедии «Клёвый Уlove»

Фото: «Биг Скрин Продакшн»

Фото: «Биг Скрин Продакшн»

Фото: «Биг Скрин Продакшн»