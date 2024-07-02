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4-й сезон сериала Сквозь снег (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сквозь снег»
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Уже 21 июля состоится премьера четвёртого сезона сериала «Сквозь снег». Это будет полноценный финал для шоу, которое было на грани отмены, однако телеканал AMC выкупил права на показ и выступит дистрибьютором проекта.

Финальный сезон продолжит историю далёкого будущего, где наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают в мчащемся поезде, в котором царит жестокая иерархия и ведётся борьба за власть. В четвёртом сезоне вновь будет 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник. Финал состоится 23 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сквозь снег»

ЭпизодДата выхода
1-я серия22 июля
2-я серия29 июля
3-я серия5 августа
4-я серия12 августа
5-я серия19 августа
6-я серия26 августа
7-я серия2 сентября
8-я серия9 сентября
9-я серия16 сентября
10-я серия23 сентября
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