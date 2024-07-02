Уже 21 июля состоится премьера четвёртого сезона сериала «Сквозь снег». Это будет полноценный финал для шоу, которое было на грани отмены, однако телеканал AMC выкупил права на показ и выступит дистрибьютором проекта.

Финальный сезон продолжит историю далёкого будущего, где наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают в мчащемся поезде, в котором царит жестокая иерархия и ведётся борьба за власть. В четвёртом сезоне вновь будет 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник. Финал состоится 23 сентября.

Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сквозь снег»