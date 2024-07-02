Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сквозь снег»
Уже 21 июля состоится премьера четвёртого сезона сериала «Сквозь снег». Это будет полноценный финал для шоу, которое было на грани отмены, однако телеканал AMC выкупил права на показ и выступит дистрибьютором проекта.
Финальный сезон продолжит историю далёкого будущего, где наступил новый ледниковый период. Остатки человечества выживают в мчащемся поезде, в котором царит жестокая иерархия и ведётся борьба за власть. В четвёртом сезоне вновь будет 10 эпизодов — они будут выходить еженедельно в ночь с воскресенья на понедельник. Финал состоится 23 сентября.
Расписание выхода четвёртого сезона сериала «Сквозь снег»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|22 июля
|2-я серия
|29 июля
|3-я серия
|5 августа
|4-я серия
|12 августа
|5-я серия
|19 августа
|6-я серия
|26 августа
|7-я серия
|2 сентября
|8-я серия
|9 сентября
|9-я серия
|16 сентября
|10-я серия
|23 сентября
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