Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка на 2–3 июля

В популярной игре Hamster Kombat, которая сейчас завоёвывает внимание миллионов пользователей по всему миру, помимо ежедневных шифров с азбукой Морзе, есть и ежедневные комбо-карты.

Карты, действующие со 2 по 3 июля, выглядят следующим образом:

HamsterGram в разделе PR;

в разделе PR; Trading bots в разделе Markets;

в разделе Markets; Sports Integration/БК в разделе Specials.

Для чего нужны ежедневные карточки с комбо? Собрав комбинацию, можно быстро заработать 5 млн монет и повысить пассивный заработок.

С помощью азбуки Морзе и комбо-карт создатели Hamster Kombat привлекают ещё больше внимания к своему проекту и позволяют пользователям дополнительно заработать ещё больше монет. Следующая сборка должна появиться на следующий день примерно в 15:00 мск.