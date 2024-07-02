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Для новых карт в «хомяке» Hamster Kombat больше не нужно приглашать друзей

Для новых карт Hamster Kombat больше не нужно приглашать друзей
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Разработчики Hamster Kombat сообщили, что по просьбам пользователей убрали необходимость приглашать друзей для открытия новых карт.

Больше не требуется раздавать инвайты, все карты будут доступны игрокам без помощи знакомых. Авторы «хомяка» отметили, что нововведение сделано для удобства игроков.

Также разработчики анонсировали большое обновление в Hamster Kombat, но не поделились никакими подробностями о нём — лишь пообещали, что апдейт выйдет скоро, и призвали следить за новостями на ресурсах игры.

Кроме того, в Hamster Kombat стали доступны новые комбо-карты, которые позволяют быстро заработать 5 млн монет и повысить пассивный заработок. Комбинации на 2–3 июля можно найти в нашем отдельном материале.

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Карточки с комбо в игре Hamster Kombat про хомяка на 2–3 июля
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