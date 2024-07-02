В Лужниках пройдёт турнир по «Миру танков» — призовой фонд уже превысил 13 млн рублей

Разработчики игры «Мир танков» совместно с ФКС Москвы проведут дебютный офлайн-ивент «Легендарная Семёрка: финальный эпизод» с финалом в Лужниках.

Решающие матчи турнира 10 августа примет площадка павильона «Самбо» — посетить LAN-финал можно будет бесплатно, но потребуется предварительная регистрация.

Призовой фонд «Легендарной Семёрки» сейчас составляет более 13 млн рублей и продолжает расти — его пополняют геймеры за счёт внутриигровых покупок тематических коробок.

Принять участие в турнире могут все желающие без вступительных взносов. Команде из семи человек потребуется лишь создать и подтвердить заявку в реестре игры. Четыре открытые квалификации пройдут в июле на платформе »Московский киберспорт».