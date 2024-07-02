Геймера причислили к лику святых за заслуги перед церковью

Святая церковь в Ватикане начала процесс канонизации 15-летнего итальянского геймера Карло Акутиса, умершего в 2006 году.

Подросток ушёл из жизни в раннем возрасте из-за лейкемии, но успел сделать немало добрых дел: он помогал бездомным и прислуживал в храме. Карло собирался стать священником и создавал сайты о католических святых и вере.

Папа Римский Франциск признал два чуда, связанных с Акутисом. В одном случае ребёнок излечился после того, как его мать помолилась Карло, в другом — после посещения могилы геймера.

При жизни Карло любил играть на PlayStation 2 в Halo, Mario и Pokemon. При этом геймингу он посвящал максимум два часа в день, чтобы потратить больше времени на помощь нуждающимся и церкви.