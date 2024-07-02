Neon White и ещё семь игр станут бесплатными в Game Pass в июле

Игровое подразделение Microsoft объявило о пополнении библиотеки Game Pass на Xbox и ПК в первой половине июля.

В ближайшие дни владельцы подписки смогут бесплатно опробовать экшен с элементами головоломки Neon White, симулятор крикета, приключенческую инди Tchia и ещё три старых игры. Также в Game Pass в день выхода будут доступны Magical Delicacy и Flock.

Какие игры добавят в Game Pass в первой половине июля

Journey to the Savage Planet (ПК и Xbox) — 3 июля

Nickelodeon All-Star Brawl 2 (ПК и Xbox) — 3 июля

Cricket 24 (ПК и Xbox) — 9 июля

The Case of the Golden Idol (ПК и Xbox) — 9 июля

Neon White (ПК и Xbox) — 11 июля

Tchia (ПК и Xbox) — 11 июля

Magical Delicacy (ПК и Xbox) — 6 июля

Flock (ПК и Xbox) — 16 июля

Фото: Xbox

В то же время 15 июля из Game Pass пропадут пять игр — Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Figment 2: Creed Valley, Sins of a Solar Empire: Rebellion, TOEM и The Wandering Village.