Neon White и ещё семь игр станут бесплатными в Game Pass в июле
Игровое подразделение Microsoft объявило о пополнении библиотеки Game Pass на Xbox и ПК в первой половине июля.
В ближайшие дни владельцы подписки смогут бесплатно опробовать экшен с элементами головоломки Neon White, симулятор крикета, приключенческую инди Tchia и ещё три старых игры. Также в Game Pass в день выхода будут доступны Magical Delicacy и Flock.
Какие игры добавят в Game Pass в первой половине июля
- Journey to the Savage Planet (ПК и Xbox) — 3 июля
- Nickelodeon All-Star Brawl 2 (ПК и Xbox) — 3 июля
- Cricket 24 (ПК и Xbox) — 9 июля
- The Case of the Golden Idol (ПК и Xbox) — 9 июля
- Neon White (ПК и Xbox) — 11 июля
- Tchia (ПК и Xbox) — 11 июля
- Magical Delicacy (ПК и Xbox) — 6 июля
- Flock (ПК и Xbox) — 16 июля
Фото: Xbox
В то же время 15 июля из Game Pass пропадут пять игр — Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Figment 2: Creed Valley, Sins of a Solar Empire: Rebellion, TOEM и The Wandering Village.
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