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Стали известны бесплатные игры для Xbox Game Pass в июле

Neon White и ещё семь игр станут бесплатными в Game Pass в июле
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Игровое подразделение Microsoft объявило о пополнении библиотеки Game Pass на Xbox и ПК в первой половине июля.

В ближайшие дни владельцы подписки смогут бесплатно опробовать экшен с элементами головоломки Neon White, симулятор крикета, приключенческую инди Tchia и ещё три старых игры. Также в Game Pass в день выхода будут доступны Magical Delicacy и Flock.

Какие игры добавят в Game Pass в первой половине июля

  • Journey to the Savage Planet (ПК и Xbox) — 3 июля
  • Nickelodeon All-Star Brawl 2 (ПК и Xbox) — 3 июля
  • Cricket 24 (ПК и Xbox) — 9 июля
  • The Case of the Golden Idol (ПК и Xbox) — 9 июля
  • Neon White (ПК и Xbox) — 11 июля
  • Tchia (ПК и Xbox) — 11 июля
  • Magical Delicacy (ПК и Xbox) — 6 июля
  • Flock (ПК и Xbox) — 16 июля

Фото: Xbox

В то же время 15 июля из Game Pass пропадут пять игр — Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly, Figment 2: Creed Valley, Sins of a Solar Empire: Rebellion, TOEM и The Wandering Village.

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