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Трейлер Esports World Cup 2024 — церемония открытия, дата и время, где смотреть

Вышел трейлер к церемонии открытия Кубка мира по киберспорту
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Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024 с общим призовым фондом $ 60 млн представили открывающее видео к старту турнира.

Официальная церемония открытия Кубка мира пройдёт сегодня, 2 июля, в 22:00 мск. Стрим будет доступен на Twitch и YouTube, посмотреть трансляции EWC можно бесплатно.

Видео доступно на YouTube-канале Esports World Cup. Права на видео принадлежат EWC.

Соревнования начнутся завтра, 3 июля. В рамках первой игровой недели определятся чемпионы в League of Legends и Call of Duty: Warzone, а также пройдут первые этапы по Dota 2 и Mobile Legends: Bang Bang.

Всего в рамках Esports World Cup 2024 состоятся турниры по 20 популярным киберспортивным играм. Турнир пройдёт с 3 июля по 25 августа.

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