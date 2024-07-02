Завершились съёмки драматического сериала «Разочарованные» от Okko — премьера в 2025 году

Онлайн-кинотеатр Okko и кинокомпания «Марс Медиа» объявили о завершении съёмок сериала «Разочарованные». Производство шоу заняло всего полтора месяца, а его премьера состоится уже в 2025 году. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

«Разочарованные» расскажут о трёх девушках, познакомившихся друг с другом на тематической вечеринке, где все они оказались по самым разным причинам. Вера пришла в поисках любви, Любовь – в надежде скоротать вечерок на иммерсивной постановке, а Надю привела искренняя вера в то, что окружающая обстановка придаст её отношениям новый импульс. После знакомства все трое решают уйти в новую жизнь.

Главные роли в сериале сыграют Эрика Булатая («Расплата»), Лиза Шакира («Калимба») и Софья Гершевич («Уроки фарси»). Режиссёром выступит Денис Виленкин («Скрытый космос»), а авторами идеи и сценария – Евгения Громова («Псих») и Дарья Раньковская.