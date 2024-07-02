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В России предложили защитить цифровой образ гражданина для борьбы с дипфейками

В России предложили защитить цифровой образ гражданина для борьбы с дипфейками
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Руководитель Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов рассказал о предложении доработать законопроект о синтезированных голосах — его слова передаёт «Коммерсантъ».

НФМИ предлагает расширить действие закона на правовую охрану не только голоса, но и в целом цифрового образа россиянина. Это должно помочь защитить музыкальных исполнителей от различных дипфейков.

Сейчас Совет Федерации готовит изменения в статье 152.1 гражданского кодекса РФ: они должны закрепить в законодательстве понятие синтеза голоса при помощи искусственного интеллекта.

Кроме того, правки помогут лучше защитить голос гражданина — так же, как и его изображение. Предполагается, что по закону нужно будет получить согласие на использование голоса или его воссоздание с помощью ИИ.

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