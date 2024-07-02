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В России снимут ремейк фильма «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано

Известная итальянская комедия «Укрощение строптивого» с Адриано Челентано и Орнеллой Мути получит новую версию — в России готовят современный ремейк фильма.

Генеральный продюсер картины Надежда Мотина отмечает, что оригинал популярен как среди людей старшего поколения, так и среди молодёжи: реплики Челентано разлетаются в TikTok.

Нас ждет звёздный каст и весёлая добрая комедия — современная, российская, созданная с огромным уважением к итальянской классике».

Работа над сценарием русской версии «Укрощения строптивого» уже ведётся, съёмки же пройдут следующей весной на юге страны. Премьера фильма запланирована на 2026 год.

Оригинальный фильм рассказывает об одиноком фермере, который презирает и ненавидит женщин. Всё меняется, когда персонаж Челентано случайно знакомится с красавицей Лизой (Орнелла Мути) — ей удаётся своими чарами изменить убеждения мужчины.