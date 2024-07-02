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Вышел трейлер комедийного боевика «Джекпот» с Джоном Синой и Аквафиной

Вышел трейлер комедийного боевика «Джекпот» с Джоном Синой и Аквафиной
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Сервис Prime Video представил трейлер фильма «Джекпот» в жанре комедийного боевика. Лента выйдет в онлайн-кинотеатре 15 августа.

Режиссёром картины выступает Пол Фиг, известный по работе над «Девичником в Вегасе» и «Охотниками за привидениями» 2016 года. Главные роли в «Джекпоте» сыграли рестлер Джон Сина и известная певица Аквафина.

Видео доступно на YouTube-канале Prime Video. Права на видео принадлежат Prime Video.

Картина рассказывает о девушке (её роль исполняет Аквафина), случайно выигравшей огромную сумму. Но чтобы получить заветный джекпот, главной героине придётся до конца защищаться от целого города, устроившего на неё охоту. На помощь девушке приходит телохранитель в исполнении Джона Сины.

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