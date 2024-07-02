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Стал известен сюжет «Гладиатор 2» — о чём будет второй фильм

Стал известен сюжет фильма «Гладиатор 2»
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Создатели исторического фильма «Гладиатор 2» раскрыли некоторые подробности о сюжете проекта для материала Vanity Fair.

Главным героем будет потомок императора Марка Аврелия по имени Луций, выросший в африканской стране Нумидии — его сыграл Пол Мескал. «Гладиатор 2» начинается с вторжения в Нумидию римской армии под командованием Марка Акация (Педро Паскаль).

В результате сражения Луций попадает в плен, становится гладиатором и отправляется в Рим. Там он узнаёт, что его мать влюблена в Акация, после чего главных персонажей ждёт сражение на арене.

Дензел Вашингтон сыграл в фильме торговца, который невероятно богат и ездит по Риму на золотой колеснице. Джозеф Куинн и Фред Хехингер исполнят роли двух жестоких братьев-императоров.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября 2024 года. События ленты развернутся спустя 25 лет после сюжета оригинального фильма.

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