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Съёмки сериала «Бегущий по лезвию 2099» начались в столице Чехии

Съёмки сериала «Бегущий по лезвию 2099» начались в столице Чехии
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В Праге стартовал съёмочный процесс «Бегущего по лезвию 2099» — сериала по фантастической франшизе, которым занимается Amazon.

Изначально съёмки должны были начаться в Северной Ирландии чуть более года назад, но из-за забастовок в Голливуде их пришлось несколько раз переносить. Кроме столицы Чехии, создатели шоу хотят получить кадры из Барселоны — когда команда сериала переедет в Испанию, неизвестно.

События «Бегущего по лезвию 2099» развернутся спустя 50 лет после фильма «Бегущий по лезвию 2049» Дени Вильнёва. У сериала пока нет синопсиса и даты выхода — вероятно, релиза не стоит ждать раньше 2025 года.

Главную роль в сериале, по слухам, исполнит Мишель Йео, известная по фильму «Всё везде и сразу».

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