У Райана Рейнольдса и Хью Джекмана будет новый совместный проект, не связанный с Marvel

Известный актёр Райан Рейнольдс рассказал, что вместе с партнёром по «Дэдпулу и Росомахе» Хью Джекманом работает над ещё одним совместным проектом.

По словам Рейнольдса, это не связано с Marvel и супергеройской тематикой. Что именно имел в виду актёр, неизвестно, однако он отметил, что работа над этим проектом начнётся очень скоро.

Да, у нас есть один такой проект, которым мы собираемся заняться в ближайшее время. У нас прекрасные отношения, которые похожи на любые успешные и работающие: обе стороны переживают друг за друга.

Ранее продюсер и исполнитель главной роли в своих соцсетях сообщил, что работа над «Дэдпулом и Росомахой» официально закончена. Премьера супергеройского фильма с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в кинотеатрах мира состоится 26 июля. В России ленту будут показывать неофициально.