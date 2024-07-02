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Американцы назвали самые крутые летние блокбастеры за всю историю кино

Портал Fandango опросил более двух тысяч американских зрителей и составил свой топ-10 лучших летних блокбастеров за всю историю киноиндустрии.

В список вошли три эпизода «Звёздных войн» и столько же фильмов по супергеройской франшизе «Мстители».

Топ-10 лучших летних блокбастеров, по мнению зрителей из США

1-е место — «Парк Юрского периода»;

2-е место — «Мстители: Финал»;

3-е место — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»;

4-е место — «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»;

5-е место — «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»;

6-е место — «Тёмный рыцарь»;

7-е место — «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»;

8-е место — «Мстители: Война бесконечности»;

9-е место — «Мстители»;

10-е место — «День независимости».