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Гендиректор ИРИ пожаловался на неоправданный массовый хейт «Смуты» с использованием ботов

Гендиректор ИРИ пожаловался на неоправданный массовый хейт «Смуты» с использованием ботов
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Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский в интервью затронул тему низких оценок исторической ролевой игры «Смута».

По мнению Гореславского, ряд рецензий были написаны по одному и тому же шаблону.

Не скрою, именно со «Смутой» впервые, пожалуй, мы столкнулись с массовым хейтом с использованием ботов и совершенно явной атакой со стороны либерально-оппозиционных СМИ. Ленивый только не написал по одной методичке от и до, почему «Смута» — это плохо.

Руководитель ИРИ связывает такую реакцию с тем, что «Смута» — новый проект в данной сфере.

Если рассуждать, почему продукт вызвал такое отношение именно у этой аудитории, склоняюсь к тому, что это просто первый шаг, пробный камень в той сфере, где раньше не было ни одного, условно, патриотического продукта.
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