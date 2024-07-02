Гендиректор ИРИ пожаловался на неоправданный массовый хейт «Смуты» с использованием ботов
Генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский в интервью затронул тему низких оценок исторической ролевой игры «Смута».
По мнению Гореславского, ряд рецензий были написаны по одному и тому же шаблону.
Не скрою, именно со «Смутой» впервые, пожалуй, мы столкнулись с массовым хейтом с использованием ботов и совершенно явной атакой со стороны либерально-оппозиционных СМИ. Ленивый только не написал по одной методичке от и до, почему «Смута» — это плохо.
Руководитель ИРИ связывает такую реакцию с тем, что «Смута» — новый проект в данной сфере.
Если рассуждать, почему продукт вызвал такое отношение именно у этой аудитории, склоняюсь к тому, что это просто первый шаг, пробный камень в той сфере, где раньше не было ни одного, условно, патриотического продукта.
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