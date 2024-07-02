Пользователи массово жалуются на сбои в работе «Телеграма»

Вечером 2 июля пользователи по всему миру столкнулись с проблемой при использовании «Телеграма» — мессенджер не работает корректно, долго загружая сообщения и медиа-файлы.

Чаще всего люди жалуются на проблемы с загрузкой сообщений и комментариев: в некоторых случаях их не удаётся отправить и прочесть, в других это занимает слишком много времени.

Согласно данным портала Downdetector, с проблемами сталкиваются пользователи в разных частях мира — наибольшие трудности испытывают жители США, России и стран Европы, но есть жалобы из Бразилии, Аргентины и Египта.

На данный момент представители «Телеграма» не прокомментировали проблемы в работе площадки. Вероятно, ошибки носят временный характер и исчезнут в скором времени, когда восстановится стабильная работа серверов.