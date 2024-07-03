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Фильм «Иллюзия обмана 3» выйдет 14 ноября 2025 года

Фильм «Иллюзия обмана 3» выйдет 14 ноября 2025 года
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По данным издания Deadline, картина «Иллюзия обмана 3» наконец-то получила дату премьеры. Фильм выйдет 14 ноября 2025 года.

Сюжет ленты держится в секрете, однако известно, что картина покажет как уже известных персонажей, так и познакомит зрителей с новым поколением фокусников и их махинациями.

К своим ролям вернутся Джесси Айзенберг (Джей Дэниел Атлас), Вуди Харрельсон (Меррит Маккинни) и Морган Фриман (Таддеуш Брэдли). Режиссёром ленты выступит Рубен Фляйшер («Веном», «Анчартед: На картах не значится»), а сценарий напишет Майкл Лессли («Кредо убийцы», «Макбет»).

Первая часть франшизы вышла в 2013 году, а премьера сиквела состоялась в 2016 году. Суммарно две картины собрали в мировом прокате более $ 680 млн.

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