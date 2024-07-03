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«Marvel поддерживала нас»: Чарли Кокс — о перезапуске «Сорвиголовы: Рождённый заново»

«Marvel поддерживала нас»: Чарли Кокс — о перезапуске «Сорвиголовы: Рождённый заново»
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В недавнем интервью Чарли Кокс, играющий Сорвиголову в киновселенной Marvel, рассказал, как Marvel Studios отнеслась к перезапуску сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». По словам актёра, кинокомпания была уверена в своей цели и поддерживала всех.

Кокс отметил, что после того, как было принято решение перезапустить «Рождённого заново», Marvel Studios всех поддерживала и помогала в различных этапах производства.

То, чего мы добились сейчас, поражает. Я могу с уверенностью сказать, что мы чувствуем себя счастливыми.

«Рождённый заново» — мягкий перезапуск «Сорвиголовы» от Netflix. В шоу к своим ролям вернутся Чарли Кокс, Винсент Д'Онофрио, Дебора Энн Уолл, Элден Хенсон и другие.

Шоу стартует в январе 2025 года. Первый сезон «Рождённого заново» будет состоять из 13 эпизодов, для проекта уже планируют второй сезон.

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