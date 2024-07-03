ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились свежие сочные кадры «Дэдпула 3» с Дэдпулом, Росомахой и другими

Появились свежие сочные кадры «Дэдпула 3» с Дэдпулом, Росомахой и другими
Комментарии

Издание Entertainment Weekly опубликовало несколько новых кадров долгожданного фильма «Дэдпул 3». На них можно увидеть Райана Рейнольдса в образе Дэдпула, Хью Джекмана в роли Росомахи, Эмму Коррин, сыгравшую Кассандру Нову, и других.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, чтобы спасти свою вселенную. Во время путешествия мутант и познакомится с Росомахой.

Помимо Райана Рейнольдса и Хью Джекмана, к своим ролям также вернутся Каран Сони, Морена Баккарин, Лесли Аггамс, Стефан Капичич и другие. Режиссёром выступил Шон Леви — постановщик «Живой стали», «Главного героя» и «Ночи в музее».

Мировая премьера ленты состоится 26 июля.

Материалы по теме
Третья серия «Дома дракона» готовит к великой битве и шокирует проблемами
Третья серия «Дома дракона» готовит к великой битве и шокирует проблемами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android