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Победители Esports World Cup смогут украсить свой трофей ключами проигравших соперников

Победители Esports World Cup смогут украсить свой трофей ключами проигравших соперников
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Организаторы киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024 с призовым фондом $ 60 млн в рамках церемония открытия раскрыли уникальную систему трофея и ключей участников турнира.

Перед началом Кубка мира каждая команда или игрок получит уникальный ключ, который состоит из рамки и внутренней части и символизирует допуск участника к турниру.

Победившая команда вставляет в специальную нишу в трофее свой ключ, завершая его композицию. Ключи проигравших будут сломаны и станут частью большого тотема, который навсегда останется в Эр-Рияде.

Испорченные символы будут в основании монумента и станут символом тех, кто пытался добраться до вершины. Наверху же будут вставлены рамки ключей победителей.

Видео доступно на YouTube-канале Esports World Cup. Права на видео принадлежат EWC.

При этом чемпион турнира по игре сможет забрать три сломанных ключа побеждённых соперников, чтобы украсть ими собственный трофей. Помимо этого, все участники получат уникальные токены с гравировкой их места на EWC.

Всего в рамках Esports World Cup 2024 состоятся турниры по 20 популярным киберспортивным играм. Турнир пройдёт с 3 июля по 25 августа.

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