«Стремлюсь к безумству»: Кейт Бланшетт рассказала, почему снялась в фильме Borderlands

В свежем интервью изданию Empire Кейт Бланшетт объяснила, почему решила сняться в экранизации Borderlands. По словам актрисы, после пандемии COVID-19 ей хотелось куда-то деть всю энергию, накопленную в ходе карантина.

К тому же фильм оказался безумным, к чему сама актриса, впрочем, и стремилась.

Безумства — это то, к чему я обычно стремлюсь. Я думаю, я немного помешалась из-за COVID-19. Мой муж сказал: «Этот фильм может спасти тебе жизнь».

Также Бланшетт подчеркнула, что ради изучения франшизы и лучшего погружения в роль она купила PS5 и играла в Borderlands вместе с мужем.

Я едва могу управлять телефоном большими пальцами, но я купила PS5, и мы играли с мужем. Я хотела знать возможности игры и то, что фанатам нравится в персонаже. Я действительно погрузилась в весь этот мир.

Напомним, лента расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

В «Бордерлендсе» также снялись Кевин Харт, Флориан Мунтяну, Джек Блэк и Джейми Ли Кёртис. Кресло режиссёра занял Элай Рот.

Выход фильма в российском прокате состоится 8 августа.