Вышел фильм «Полицейский из Беверли-Хиллз 4»

Сегодня на Netflix состоялась премьера ленты «Полицейский из Беверли-Хиллз 4» с Эдди Мёрфи в главной роли. Картину уже могут посмотреть подписчики сервиса, однако в России он не работает.

Четвёртая часть расскажет новую главу в истории полицейского Акселя Фоули. Более того, в работу уже запущена пятая часть франшизы, о чём ранее рассказал сам Мёрфи.

«Полицейский из Беверли-Хиллз» — франшиза комедийных фильмов о детективе полиции Детройта Акселе Фоули, который расследует разные преступления. Три картины суммарно принесли Paramount около $ 700 млн.

Бюджет «Полицейского из Беверли-Хиллз 4» составил $ 150 млн — это самый дорогой фильм франшизы. На производство третьей части без учёта маркетинга ушло $ 50 млн.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.