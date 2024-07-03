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Состав Nigma Galaxy по Dota 2 лишился тренера

Состав Nigma Galaxy по Dota 2 лишился тренера
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Южнокорейский специалист Пак March Тай-вон был снят с позиции тренера состава Nigma Galaxy по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях клуба.

March присоединился к Nigma Galaxy в качестве наставника в марте 2023 года. За это время команда смогла отобраться лишь на несколько тир-1 турниров, где коллектив занимал одно из последних мест. Кто станет новым тренером состава Куро KuroKy Салехи Тахасоми, пока неизвестно.

Состав Nigma Galaxy по «Доте»:

  1. Амер Miracle- аль-Баркави;
  2. Саид SumaiL Самаил Хассан;
  3. Саифул Fbz Ильхам;
  4. Марун GH Мерхей;
  5. Куро KuroKy Салехи Тахасоми.

Текущему составу Nigma Galaxy не удалось отобраться ни на Riyadh Masters 2024, ни на The International 2024. Однако коллектив получил прямое приглашение на турнир Snow Ruyi Invitational, который пройдёт в Китае с 28 июля по 4 августа 2024 года.

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