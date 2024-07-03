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Стартовали съёмки фильма «Карузо» с Александром Балуевым

Стартовали съёмки фильма «Карузо» с Александром Балуевым
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», стартовал съёмочный процесс фильма «Карузо» со Светланой Ивановой и Александром Балуевым в главных ролях.

Картина расскажет про мальчика и его собаку в блокадном Ленинграде, которые отправились на смертельную опасность, чтобы добывать еду для семьи и для жителей всего дома.

Кадры со съёмок фильма

Фото: «МИРФИЛЬМ»

Фото: «МИРФИЛЬМ»

Фото: «МИРФИЛЬМ»

Фото: «МИРФИЛЬМ»

Режиссёром выступил Иван Харатьян, для которого «Карузо» станет полнометражным дебютом. Генеральным продюсером выступает Рафаел Минасбекян. В актёрском составе картины Иван Колесников, Марк-Малик Мурашкин, Мария Абрамова, Константин Адаев, Сергей Мигицко и другие.

Предварительная дата начала проката — 9 мая 2025 года. Она ещё может измениться, и, если это случится, будет выпущено отдельное объявление.

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