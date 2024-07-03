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Состоялось открытие киберспортивного фестиваля Esports World Cup в Саудовской Аравии

Состоялось открытие киберспортивного фестиваля Esports World Cup в Саудовской Аравии
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Организаторы Esports World Cup провели церемонию открытия киберспортивного фестиваля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Открытие Esports World Cup транслировалось на официальном канале ивента на Twitch. В рамках церемонии были продемонстрированы арены и кубок соревнования. Кроме этого, зрители могли наблюдать шоу дронов, фейерверки и танцевальные номера.

Киберспортивный фестиваль Esports World Cup пройдёт в LAN-формате в период с 3 июля по 25 августа 2024 года в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках ивента состоятся турниры по более чем 20 популярным киберспортивным дисциплинам. Суммарный призовой фонд соревнований составляет $ 60 млн и является рекордным для киберспорта.

Ранее организаторы EWC представители уникальную систему трофеев для участников ивента.

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