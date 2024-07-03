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В фильме «Супермен» сыграет сын Кристофера Рива — актёр играл героя в 1980-х

По информации издания Variety, в фильме «Супермен» Джеймса Ганна появится сын Кристофера Рива — актёра, который играл героя с 1978 по 1987 год.

Уиллу Риву досталась эпизодическая роль. В ленте он сыграет репортёра одного из изданий.

«Супермен» расскажет о молодости Кларка Кента и о становлении самого известного супергероя всех времён. Джеймс Ганн придаст новой истории о Супермен своё видение. Изначально картина называлась «Супермен: Наследие», однако потом её переименовали.

Роль героя досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотит Рэйчел Броснахэн. Роль фотографа Джимми Олсена исполнит Скайлер Джизондо, а в главного злодея перевоплотится Николас Холт, известный по «Безумному Максу: Дорога ярости».

Премьера «Супермена» состоится 11 июля 2025 года.