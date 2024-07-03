«Понял, что уже не настреливаю»: Чоппер из Team Spirit по CS2 — о решении стать капитаном

Капитан Team Spirit Леонид chopper Вишняков в рамках личной трансляции на Twitch назвал лучших капитанов в Counter-Stike 2 на данный момент, а также объяснил, почему сам решил взять на себя эту роль.

По мнению Леонида, лучшими капитанами на сегодняшний день являются лидеры команд из топ-5 рейтинга HLTV:

Siuhy, apEX, Aleksib, Jame. Кто в топ-5 [рейтинга HLTV] находится, тот и топ-капитан. Karrigan обязательно [является одним из лучших капитанов]. Ещё точно назову cadiaN, но у него не пошло просто в новой команде.

Сам Чоппер признался, что принял решение стать капитаном, потому что уже не мог стрелять так же хорошо, как раньше:

Как я дошёл до роли капитана? Понял, что уже не настреливаю. Надо на капитана садиться. Думаете, что это шутка? На самом деле, нет. Примерно так я и думал. А потом я много лет учился, потому что я плохой капитан.