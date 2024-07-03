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Умер сценарист «Китайского квартала» и «Пьяного рассвета» Роберт Таун

Умер сценарист «Китайского квартала» и «Пьяного рассвета» Роберт Таун
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Издание Variety сообщило о смерти сценариста Роберта Тауна. Мужчина ушёл из жизни в 89 лет в своём доме в Лос-Анджелесе. Причины смерти не указали, но, скорее всего, они естественные.

Таун написал сценарии для множества фильмов. Среди них «Бонни и Клайд», «Дни грома», «Пьяный рассвет», первые две части «Миссии невыполнима», «Якудза», «Спроси у пыли» и «Китайский квартал». За последнюю ленту Роберт получил «Оскар».

Актёрская карьера Тауна началась в 1960-х годах с фильма «Последняя женщина на Земле» режиссёра Роджера Кормана, к которому он же и написал сценарий. Ещё одним ярким событием за годы работы с Корманом стал фильм 1964 года «Гробница Лигейи», основанный на рассказе писателя Эдгара Аллана По.

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