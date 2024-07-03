«Это не TikTok-дерьмо»: актёр Майкл Рукер — о вестерне «Горизонты» Кевина Костнера

27 июня в мировых кинотеатрах состоялась премьера фильма «Горизонты: Часть 1» — трёхчасового вестерна Кевина Костнера с ним же в главной роли. По итогам первых выходных лента заработала всего лишь около $ 11 млн — это довольно слабый старт для фильма с бюджетом в $ 100 млн.

Актёр Майкл Рукер, исполняющий в «Горизонтах» второстепенную роль, прокомментировал нынешнее состояние индустрии. По его мнению, TikTok и другие сервисы с короткими видео негативно повлияло на кино — теперь люди якобы предпочитают смотреть небольшие ролики и фильмы продолжительностью максимум 90 минут. Он порекомендовал молодёжи сходить на «Горизонты», чтобы узнать, что такое «настоящее кино».

Все фильмы сейчас длятся 90 минут, хватит этого дерьма. Посмотрите фильм, который рассказывает настоящую историю, где вы любите или ненавидите персонажей. Узнайте, что такое настоящее кино, это не TikTok-дерьмо.

Уже 15 августа в прокат выйдет вторая часть серии «Горизонтов», которая также доберётся и до России.