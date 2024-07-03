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Утёк логотип футбольного симулятора EA Sports FC 25

Утёк логотип футбольного симулятора EA Sports FC 25
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Автор аккаунта Playstation Game Size сообщил, что в базе данных PS Store появился логотип футбольного симулятора EA Sports FC 25. Он выполнен в зелёном цвете на чёрном фоне.

Фото: EA

По данным инсайдеров, анонс игры состоится уже в середине этого месяца. И им можно верить, поскольку июль всегда был важным месяцем для Electronic Arts и анонсов, связанных с серией.

Сообщалось, что разработчики выпустят дебютный трейлер, расскажут о главных нововведениях и откроют предзаказы на всех платформах. Ожидается, что EA анонсирует новую версию технологии HyperMotion, которая отвечает за реалистичное поведение футболистов на поле.

Полноценный релиз футсима ожидается в конце сентября на ПК, консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch.

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