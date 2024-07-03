Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Для меня точно фаворит — это Team Spirit»: BLACKARXANGEL — о Riyadh Masters по Dota 2

Кастер и бывший профессиональной игрок в Dota 2 Владислав BLACKARXANGEL Иващенко специально для «Чемпионата» назвал фаворитов международного турнира Riyadh Masters 2024 по «Доте», а также оценил перспективы российской Virtus.pro на ивенте.

Сначала аналитик назвал главных претендентов на победу в рамках топ-турнира в Эр-Рияде по Dota 2:

Я думаю, скажу немного банальщину. Для меня точно фаворит — это Team Spirit. В моём понимании, единственный коллектив, который может их одолеть или хотя бы навязать равное противостояние, — это BB Team. Но насколько BB Team готова, это, конечно, большой вопрос.

Также бывший киберспортсмен порассуждал на тему того, какие перспективы есть у российской Virtus.pro на Riyadh Masters 2024:

У Virtus.pro ситуация крайне тяжёлая. Грустный вылет из квалификации к The International 2024, всё идёт не по плану. В интервью G (тренер VP. — Прим. «Чемпионата») говорил, что к этим отборочным они подошли с неправильным настроем, думая, что они фавориты. Очень надеюсь, что они проделают хорошую работу перед Риядом. Может, даже рискнут показать что-то, чего мы ещё не видели. Как минимум нужно отказаться от старых паттернов в виде Alchemist. Нужно придумывать что-то новое, нужно удивлять, иначе всё будет грустно.

Международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд разыграют призовой фонд в размере $ 5 млн.