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Ситх Незнакомец из «Аколита» по «Звёздным войнам» вдохновлён голыми героями из Elden RIng

Ситх Незнакомец из «Аколита» по «Звёздным войнам» вдохновлён голыми героями из Elden RIng
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Создательница сериала «Аколита» Лесли Хэдланд поделилась источником вдохновения Незнакомца — мощного ситха, который превосходит многих других злодеев во вселенной «Звёздных войн». В шоу он не носит никакую броню, потому что он настолько силён, что по нему никто не может попасть.

Хэдланд сравнила героя с персонажами игроков в Elden Ring, которые часто бывают практически полностью голые. И логика у этих геймеров точно такая же.

Когда я сказала, что он не будет носить броню, все возмутились: «Как это на нём не будет брони?» И я спросила: «Зачем ему броня, если по нему никто не попадёт?» Это как с игроками в Elden Ring. Когда ты призываешь их на помощь, они все голые. Они просто безумцы.

Это уже не первое упоминание видеоигр от создательницы «Аколита». Ранее девушка заявляла о готовности снять экранизацию Knights of the Old Republic.

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