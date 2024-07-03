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«Треснул череп и выпучился глаз»: Джереми Реннер — об инциденте со снегоуборочной машиной

Помните инцидент, произошедший с актёром Джереми Реннером в начале января 2023 года? Актёр попал под снегоуборочную машину, пытаясь помочь застрявшему в снегу родственнику.

Недавно артист вспомнил этот случай и подробнее рассказал, что он тогда ощущал.

Я помню, как под этой штукой треснула голова, а машина давила на меня — ощущения именно такие, как можно вообразить. Слава богу, мой череп до конца не сдался. Я помню каждое движение. Я помню, как треснул мой череп. Машина давила на меня. Сломалась скула, глазница, мой глаз выпучился. Я видел своё левое глазное яблоко правым глазным яблоком.

Артист вспомнил, что пытался кричать и дышать, но не мог из-за проткнутого лёгкого. Этот момент был по-настоящему адским.

Сейчас актёр всё ещё приходит в норму, но уже почти полностью восстановился.