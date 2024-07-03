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Netflix выпустил игру Minesweeper в духе культового «Сапёра»

Netflix выпустил игру Minesweeper в духе культового «Сапёра»
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил свою новую игру — Minesweeper. Игра уже доступна полностью бесплатно для всех подписчиков сервиса на iOS и Android.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Minesweeper напоминает знаменитого «Сапёра», бесплатную игру для операционной системы Windows. В новинке также необходимо обезвредить минное поле, помечая специальными флажками места, где находятся опасные мины. В игре также есть ежедневные задания, а местами действия оказываются локации со всего земного шара.

Таким образом, Netflix продолжает инвестировать в видеоигры. Ранее на платформе вышла в том числе трилогия ремастеров GTA: The Trilogy с GTA 3, Vice City и San Andreas.

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