Okko покажет топ-турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн

Онлайн-кинотеатр Okko покажет международный чемпионат Riyadh Masters 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 5 млн.

Okko будет транслировать все матчи соревнования в прямом эфире. Для этого на первых двух этапах топ-турнира будут работать параллельные трансляции, где будут показаны игры, проходящие одновременно. Первые эфиры начнутся уже завтра, 4 июля.

Международный турнир Riyadh Masters 2024 по Dota 2 пройдёт в LAN-формате с 4 по 21 июля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 20 команд сразятся за призовой фонд в размере $ 5 млн. Россию на чемпионате представят такие команды, как Team Spirit, BetBoom Team и Virtus.pro.

Турнир в Эр-Рияде по «Доте» проходит в рамках фестиваля Esports World Cup, состоящего из более чем 20 соревнований по топовым киберспортивным дисциплинам.