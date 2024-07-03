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«Иви» экранизирует российский роман «Последний день лета» в стиле «Очень странных дел»

«Иви» экранизирует российский роман «Последний день лета» в стиле «Очень странных дел»
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Онлайн-кинотеатр «Иви» и кинокомпания Mosaic Films объявили о работе над экранизацией романа «Последний день лета» Андрея Подшибякина. У картины пока нет актёрского состава, режиссёра и даты премьеры, сценарий для большого экрана доработает Павел Тетерский.

«Последний день лета» рассказывает историю группы ростовских школьников, живущих обычной жизнью подростков 90-х. Во время экскурсии по руинам древнего города герои случайно пробуждают сущность, которая тысячи лет таилась в недрах земли — безымянный демон вселяется в каждого из мальчиков. Вчерашние школьники-«неудачники» обретают невиданную силу и становятся угрозой для окружающих.

Оригинальный роман вышел в 2023 году и обрёл большую популярность в странах СНГ. Сейчас Андрей Подшибякин работает над продолжением истории.

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