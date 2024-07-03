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«Атака титанов» стала самым популярным аниме у зрителей из России

«Атака титанов» стала самым популярным аниме у зрителей из России
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделился статистикой по просмотрам аниме-тайтлов. Оказалось, что японскую анимацию смотрят более 6,6 млн подписчиков сервиса. Звание самого популярного проекта получила «Атака титанов» — её посмотрели более 2,6 млн зрителей.

Топ-10 самых популярных аниме на «Кинопоиске»

  1. «Атака титанов».
  2. «Ученик чудовища».
  3. «Мэри и ведьмин цветок».
  4. «Пять сантиметров в секунду».
  5. «Сага о Винланде».
  6. «Укрась прощальное утро цветами обещания».
  7. «Паразит: Учение о жизни».
  8. «Дороро».
  9. «Красавица и дракон».
  10. «Сад изящных слов».

При формировании рейтинга представители «Кинопоиска» учитывали подписчиков, которые посмотрели больше двух минут проекта. Также отмечается, что интерес россиян к аниме стабильно держится на уровне 13-17%.

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