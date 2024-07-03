«Атака титанов» стала самым популярным аниме у зрителей из России

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» поделился статистикой по просмотрам аниме-тайтлов. Оказалось, что японскую анимацию смотрят более 6,6 млн подписчиков сервиса. Звание самого популярного проекта получила «Атака титанов» — её посмотрели более 2,6 млн зрителей.

Топ-10 самых популярных аниме на «Кинопоиске»

«Атака титанов». «Ученик чудовища». «Мэри и ведьмин цветок». «Пять сантиметров в секунду». «Сага о Винланде». «Укрась прощальное утро цветами обещания». «Паразит: Учение о жизни». «Дороро». «Красавица и дракон». «Сад изящных слов».

При формировании рейтинга представители «Кинопоиска» учитывали подписчиков, которые посмотрели больше двух минут проекта. Также отмечается, что интерес россиян к аниме стабильно держится на уровне 13-17%.