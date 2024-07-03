Во сколько Zenless Zone Zero выйдет в России

2 июля стартовала предзагрузка игры Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact и Honkai: Star Rail. Теперь разработчики раскрыли точное время выхода проекта в России — тайтл одновременно стартует на ПК, PlayStation 5, iOS и Android 4 июля в 5:00 мск.

Напомним, события Zenless Zone Zero развернутся в постапокалиптическом городе будущего под названием Новый Эриду, который пережил некий глобальный катаклизм, в результате чего в мир проникли монстры из других миров.

Главным героем выступит Прокси — наёмник, который исследует большой открытый мир и добывает ценные ресурсы, выполняя задания и сражаясь с противниками. Как и другие игры коллектива, будущий тайтл будет распространяться по условно-бесплатной модели.