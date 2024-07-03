Вышел дебютный трейлер семейной комедии «Пальма 2» — премьера 20 марта 2025 года

Кинокомпания Central Partnership опубликовала дебютный трейлер семейной комедии «Пальма 2» с Виктором Добронравовым. В ролике показали завораживающие виды и нового питомца семьи главного героя.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Согласно синопсису, лётчик Вячеслав Лазарев перебирается с семьёй в глубинку, где продолжает летать, но теперь на маленьком винтовом АН-2. Жизнь семейства идёт своим чередом, пока однажды в неё не врывается маленький медвежонок, которому Коля, сын лётчика, даёт кличку Мансур.

Также в актёрский состав вошли Леонид Басов, Валерия Федорович, Владимир Ильин, Сергей Гилев, Игорь Хрипунов, Таисья Калинина, Евгения Дмитриева и другие. Режиссёрами выступили Александр Домогаров-младший и Владимир Кондауров.

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 20 марта 2025 года.

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