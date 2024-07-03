Стало известно, куда пропал стример Папич — он впервые покинул страну и переехал в Дубай

Популярный русскоязычный стример Виталий Arthas Цаль, также известный как Папич, записал видеоблог после того, как взял внезапный перерыв от стримов несколько дней назад.

В конце июня Папич неожиданно опубликовал фото из самолёта, хотя до этого многократно утверждал, что не любит путешествия и не уедет из родной Винницы. Теперь же выяснилось, что он находится в Дубае, ОАЭ, где ему сняли номер в одном из самых дорогих отелей мира.

Мой номер — номер, который мне сняли — чисто из-за того, что это за отель и где эта локация находится, стоит более $ 10 тыс. в неделю.

По словам стримера, он согласился на предложение сменить вид деятельности: известная букмекерская компания предложила ему снимать видео из ОАЭ с золотой банковской картой.

Я буду записывать различные видеоблоги. Но в чём прикол: мне организовали золотую карту, на которой будет $ 100 тыс., и я должен ходить по Дубайску и думать, куда мне их потратить.

Ранее Папич говорил, что не любит роскошную жизнь, поэтому ему будет не так просто выполнить такое «задание».

Если я за месяц запишу пять видео, мне нужно в каждом будет тратить $ 20 тыс. Я не представляю себе, как это сделать! Мне говорят: «Сними яхту». Под солнцем, вот там на яхте быть? «Сними 10 эскортниц», «купи часы за $ 40 тыс.» — я просто на каждое предложение бью рукой по лицу. Как я потрачу 100 тысяч на себя? Что я должен на них купить?

Цаль также заверил, что вернётся к стримам, как только купит компьютер. На последних трансляциях он начал проходить DLC для Elden Ring.