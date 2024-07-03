Кейт Бланшет играла в Borderlands для съёмок в фильме «Бордерлендс»

Недавно исполнительница главной роли в грядущем фильме «Бордерлендс» Кейт Бланшет пообщалась с журналистами издания Empire. В ходе разговора актриса рассказала, что для съёмок в картине она купила PS5 и играла на ней в Borderlands.

Я хотела узнать пределы игры и то, что фанатам нравится в моём персонаже. И я действительно сильно увлеклась всей этой вселенной…

«Бордерлендс» расскажет о Лилит и её напарниках, которые сражаются с инопланетными созданиями и ищут некую пропавшую девушку. На своём пути им предстоит столкнуться со множеством космических противников и опасных созданий, чтобы спасти человека, который может владеть ключом к невообразимой силе.

Премьера фильма «Бордерлендс» в кинотеатрах России состоится 8 августа.