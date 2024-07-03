ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состоялась премьера романтического аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

Состоялась премьера романтического аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
Комментарии

3 июля состоялась премьера первого эпизода романтического аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Новые серии шоу буду выходить раз в неделю — финал выйдет 28 августа. Всего в сезон войдёт девять эпизодов.

Согласно сюжету, русская девочка по имени Алиса Михайловна Кудзё поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатику Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский. Аниме основано на одноимённой манге.

Напомним, Алю озвучила певица и радиоведущая Сумирэ Уэсака, которая отлично владеет русским языком. Она активно популяризирует русскую культуру в Японии.

Материалы по теме
«Атака титанов» стала самым популярным аниме у зрителей из России
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android