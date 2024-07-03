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Третий сезон «Что, если...?» от Marvel будет кульминацией всего шоу

Недавно глава Marvel TV Брэд Виндербаум дал интервью журналистам издания Entertainment Weekly. В ходе разговора зашла речь о третьем сезоне мультсериала «Что, если…?» По словам руководителя, продолжение станет кульминацией всего шоу.

Это похоже на завершение трилогии. Третий сезон перенесёт зрителей в совершенно неожиданные места. Продолжение выйдет за рамки первых двух сезонов в своём исследовании мультивселенной. Оно втягивает в историю крайне неожиданных персонажей.

«Что, если…?» — мультсериал, рассказывающий об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывался Т'Чалла в образе Звёздного Лорда и злая версия Доктора Стрэнджа.

Даты выхода третьего сезона мультсериала пока не раскрывается. Для просмотра на Disney+ доступно два сезона.