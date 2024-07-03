ЕВРОбонус
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Третий сезон «Что, если...?» от Marvel будет кульминацией всего шоу

Третий сезон «Что, если...?» от Marvel будет кульминацией всего шоу
Аудио-версия:
Комментарии

Недавно глава Marvel TV Брэд Виндербаум дал интервью журналистам издания Entertainment Weekly. В ходе разговора зашла речь о третьем сезоне мультсериала «Что, если…?» По словам руководителя, продолжение станет кульминацией всего шоу.

Это похоже на завершение трилогии. Третий сезон перенесёт зрителей в совершенно неожиданные места. Продолжение выйдет за рамки первых двух сезонов в своём исследовании мультивселенной. Оно втягивает в историю крайне неожиданных персонажей.

«Что, если…?» — мультсериал, рассказывающий об альтернативных событиях, происходящих в киновселенной Marvel. К примеру, в прошлых сезонах показывался Т'Чалла в образе Звёздного Лорда и злая версия Доктора Стрэнджа.

Даты выхода третьего сезона мультсериала пока не раскрывается. Для просмотра на Disney+ доступно два сезона.

Материалы по теме
«Marvel поддерживала нас»: Чарли Кокс — о перезапуске «Сорвиголовы: Рождённый заново»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android