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Аниме Аля иногда кокетничает со мной по-русски (2024): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в России

Расписание выхода аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»
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3 июля вышел первый эпизод романтического аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Шоу рассказывает о русской девочке по имени Алиса Михайловна Кудзё, которая поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатику Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.

В первый сезон аниме войдёт девять эпизодов. Новые серии будут выходить раз в неделю. Премьера финала состоится 28 августа.

Расписание выхода аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

ЭпизодДата выхода
1-я серия3 июля
2-я серия10 июля
3-я серия17 июля
4-я серия24 июля
5-я серия31 июля
6-я серия7 августа
7-я серия14 августа
8-я серия21 августа
9-я серия28 августа
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