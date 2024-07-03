3 июля вышел первый эпизод романтического аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски». Шоу рассказывает о русской девочке по имени Алиса Михайловна Кудзё, которая поступает в частный японский институт и постоянно флиртует с соседом по парте Масатику Кузе на русском языке. Алиса влюблена в одногруппника и думает, что он её не понимает, однако Масатика тоже знает русский.

В первый сезон аниме войдёт девять эпизодов. Новые серии будут выходить раз в неделю. Премьера финала состоится 28 августа.

Расписание выхода аниме «Аля иногда кокетничает со мной по-русски»

Эпизод Дата выхода 1-я серия 3 июля 2-я серия 10 июля 3-я серия 17 июля 4-я серия 24 июля 5-я серия 31 июля 6-я серия 7 августа 7-я серия 14 августа 8-я серия 21 августа 9-я серия 28 августа