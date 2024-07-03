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«Дэдпулу 3» предрекают рекордный старт в США для фильмов 18+

«Дэдпулу 3» предрекают рекордный старт в США для фильмов 18+
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Через пару недель состоится премьера супергеройского фильма «Дэдпул 3». В связи с этим аналитики начали строить прогнозы по поводу сборов картины. По мнению экспертов, лента может показать рекордный старт в США для фильмов с рейтингом «18+».

Ожидается, что грядущий блокбастер может заработать за первые выходные в отечественном прокате от $ 160 млн до $ 165 млн. На данный момент звание самого кассового фильма с рейтингом «18+» носит «Джокер» с $ 1,074 млрд сборов.

«Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание, чтобы спасти свою вселенную. Во время путешествия мутант и познакомится с Росомахой.

Мировая премьера фильма «Дэдпул 3» состоится 26 июля.

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